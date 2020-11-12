Вакцина от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer сможет обеспечить пациенту по меньшей мере год защиты от инфекции.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил глава BioNTech Угур Шахин, передает Fox Business.

"Я лично ожидаю, что вакцина сможет защитить нас... как минимум на один год. Если мы узнаем, что нам нужно повторно проводить вакцинацию, мы сможем сделать это через год", - заявил руководитель немецкой компании.

Если эти данные верны, то вакцина от Pfizer будет уступать российскому "Спутнику V" по длительности действия. Препарат производства РФ, по словам президента проекта "Здоровье нации" Дмитрия Еделева, может сформировать иммунитет на срок до двух лет.

"Антитела сохраняются до двух лет после вакцинации. Во всяком случае, теоретически они должны сохраняться, полтора года должны точно держаться", - заявил эксперт.

Напомним, 9 ноября американская фармкомпания Pfizer отчиталась о предварительных результатах третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса. По ее данным, у вакцинированных против коронавируса участников испытаний болезнь возникала на 90% реже, чем у тех, кому давали плацебо.

Ранее мы писали разбирались в том, чем американский препарат отличается от российского "Спутник V" и достанется ли он Украине.