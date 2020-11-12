Министр здравоохранения Максим Степанов, ранее заявлявший, что "карантин выходного дня" продлится до апреля 2021, рассказал, при каком условии его могут смягчить. По словам главы МОЗ, послабить ограничительные меры можно будет, когда в Украине уменьшиться число новых случав коронавируса.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24" в четверг, 12 ноября. Чиновник также рассказал о формате посещения храмов прихожанами.

Степанов уточнил, что для понимания действенности такого формата карантина должно пройти определенное время. Именно поэтому его ввели на три недели.

"Нам очень важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции. Мы понимаем, что если люди на выходные максимум, куда могут пойти – это за продуктами, или пойти погулять на улицу, таким образом, контакты между людьми будут минимальными в эти дни", - сказал министр.

Глава Минздрава также ответил на вопрос о том, правда ли, что храмам разрешили не соблюдать "карантин выходного дня".

"Вопрос справедливости - самый главный. Я достаточно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях пост "Эпицентра", я считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми (для всех – Ред.). У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться (при участии – Ред.) не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Это касается и церквей", - добавил Степанов.

По его словам, внедряя новые ограничения, власти ориентируются на количество заболевших в Украине.

"Если такие меры сдерживают рост, никто не будет держать людей в дополнительных ограничительных мерах, если не будет потребности. Сейчас мы планируем на три недели, и будем смотреть на динамику. Сразу после первых выходных, разумеется, нельзя будет сказать, как они сработали, нужно, чтобы прошло небольшое время", - сказал министр.

Напомним, "карантин выходного дня" в Украине вступит в силу уже с 14 ноября. "Страна" подробно разбиралась, что будет работать, а что закроется в субботу и воскресенье.

Также мы писали, что "Эпицентр" не будет закрываться на "карантин выходного дня". Как сообщили нашему изданию в колл-центре гипермаркета, магазин будет открыт, можно приезжать в любое время.

Отказываются соблюдать данные ограничения власти Львова и Ровно.