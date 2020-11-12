"Эпицентр" предложил клиентам справлять свадьбы в их кафе
Торговая сеть "Эпицентр", которая намерены не прерывать свою работу из-за карантина выходного дня, приглашает желающих посетить их новые кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.
"Как вам новый дизайн кафе в винницком Эпицентре? К тому же цены в обновленном кафе остались те же", - говорится в сообщении "Эпицентра" в соцсети накануне введения карантина выходного дня.
Напомним, "Вчера "Эпицентр" разместил пост на своей странице в соцсетях по поводу того, что пятница у них будет длиться 72 часа. На эту "шутку" негативно отреагировал глава Минздрава Максим Степанов.
Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. Мы подробно писали о том, как страну ожидает локдаун по выходным.
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