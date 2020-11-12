Торговая сеть "Эпицентр", которая намерены не прерывать свою работу из-за карантина выходного дня, приглашает желающих посетить их новые кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.

"Как вам новый дизайн кафе в винницком Эпицентре? К тому же цены в обновленном кафе остались те же", - говорится в сообщении "Эпицентра" в соцсети накануне введения карантина выходного дня.

Напомним, "Вчера "Эпицентр" разместил пост на своей странице в соцсетях по поводу того, что пятница у них будет длиться 72 часа. На эту "шутку" негативно отреагировал глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. Мы подробно писали о том, как страну ожидает локдаун по выходным.