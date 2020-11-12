Правительство Дании пересмотрело свое решение об уничтожении всех разводимых в стране норок из-за выявленного у них нового типа Covid-19.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, по словам министра по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Дании Могенса Енсена, правительство постарается спасти животных.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных. Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест", - сказал Моген Енсен.

Напомним, 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения у них мутировавшего Covid-19.

Также мы писали, что ранее в правительстве страны уже признали ошибочным свое решение по поводу норок.