Ряд судей Конституционного суда Украины, который уже неделю не работает из-за отсутствия кворума, заболели Covid-19.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская, передает УНН.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей. Поэтому, с целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза. В суде не происходили заседания, в котором бы принимали участие судьи с указанным диагнозом или его признаками", - отметила Гайовская.

При этом представитель КС не уточнила, у каких судей подтвердилась коронавирусная болезнь.

Ранее сообщалось, что судьи Конституционного суда временно не будут участвовать в заседаниях из-за обнародования их коллегой Сергеем Сасом проекта решения суда по земельной реформе. Последнее заседание КС состоялось 5 ноября.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС после того, как они признали неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.