Совместными усилиями украинских дипломатов на острове Бали удалось освободить гражданку Украины, которую ранее задержали по подозрению в перевозке наркотических средств.



Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Индонезия в своем Facebook.

"Благодаря совместным усилиям МИД Украины, Посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Найомана Астама, активных индонезийцев и украинцев на Бали, семьи Даши наконец она освобождена", - сообщили в посольстве.

Так, дипломаты сообщили, что 5 ноября, индонезийские правоохранительные органы задержали на острове гражданку Украины Дашу Шигаеву "из-за посылки со сладостями со сливовой пастилой".

Стоит отметить, что в Индонезии действуют строгие наказания за наркотрафик, вплоть до смертной казни.



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