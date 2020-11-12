Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак в понедельник, 9 ноября, сообщили, что заразились коронавирусом.

Сейчас они лечатся в больнице "Феофания", где побывал журналист "Страны".

У входа на проходной дежурит сотрудник УГО, он выборочно спрашивает посетителей больницы про цель их визита. К журналисту "Страны" вопросов не было.

По территории больницы можно свободно ходить, охраны здесь нет, что и делают многие пациенты.

Зеленский и Ермак проходят лечение в отделении для больных Covid-19. Эту информацию нам подтвердил врач, который работает в этом же отделении.

Территория вокруг корпуса, где находиться Зеленский и Ермак охраняется сотрудниками Управления госохраны. Мы насчитали более 15 человек.

Когда журналист "Страны" подошёл к корпусу, чтобы сфотографировать центральный вход, к нему подошло трое сотрудников УГО. Они первым делом сказали, что снимать запрещено, также уточнили, как журналист попал на территории больницы, а после этого попросили ее покинуть.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский и Ермак находятся в больнице Феофания.

После чего в Офисе президента объяснили, зачем президент Украины и глава его Офиса переехали в "Феофанию".