В районе Кадирли южной турецкой провинции Османие археологи нашли древнюю мозаику с изображением женщины. Ученые назвали находку "Моной Лизой Кардили" из-за схожести со знаменитой картиной Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Исследователи предположили, что найденная мозаика украшала пол виллы, построенной еще в I-II веках нашей эры, на панно может быть изображена владелица дома.

"Это единственная мозаичная площадка в Османии, на которой изображены человеческие фигуры", - отметил археолог Умит Кайшоглу.

Сейчас необычную находку исследуют ученые.

Напомним, недавно в Италии работники геодезической службы под виноградниками, принадлежащими коммуне Неграр де Вальполичелла, обнаружили прекрасно сохранившуюся мозаику. Она датируется временами Древнего Рима.

Также мы писали о том, как в Греции, на острове Крит, археологи обнаружили ценный клад - 90 золотых пластин, которые могли служить отделкой алтаря в дворцовом храме.