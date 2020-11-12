В пятницу, 13 ноября, аппарат премьер-министра Армении возобновит работу в полном объеме. Приостановка его привычного функционирования связана с ущербом, нанесенным Дому правительства №1 в ходе беспорядков ночью 10 ноября.

об этом в Facebook сообщил руководитель аппарата главы правительства Армении Эдуард Агаджанян.

"В ночь на 10 ноября ряд людей в Доме правительства №1 в ходе беспорядков нанес ущерб имуществу, после этого оказалось невозможным обеспечить работу персонала", - написал Агаджанян.

Также он сообщил, что уже завтра сотрудники аппарата премьер-министра Армении возобновят работу в привычном режиме. По его словам, часть участников погрома уже выявлена и арестована.

"Ведутся работы по поиску других. Все ответственные будут привлечены к ответственности", - сообщил Эдуард Агаджанян.

Напомним, в Ереване после заключения премьером Пашиняном мирного соглашения по Нагорному Карабаху 10 ноября начался Майдан. Люди ворвались в здание правительства и резиденцию главы правительства.

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