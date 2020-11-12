Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который сам заразился коронавирусом, заявил, что карантин выходного дня создаст еще больший риск заражения.



Об этом мэр города заявил во время своего прямого эфира в Facebook.



"Почему я считаю, что это неправильно? Потому что первое: все люди работают на работах. После роботы им нужно покупать продукты и много других товаров. Если на выходных будут закрыты магазины, фактически в будни дни это создаст большие очереди, чем создаст больший риск людям заразиться, в том числе ковидом", - сказал Бондаренко.



Он считает, что Черкассы - маленький город и на выходные он пустой, потому не обязательно было вводить карантин именно выходного дня. "Люди в субботу и воскресенье отдыхают на природе, на берегу Днепра, спокойно придерживаются дистанции".



"На сегодняшний день я бы хотел, чтобы правительство научилось принимать решения. Или пусть вводят чрезвычайную ситуацию и говорят, что они компенсируют нам, нашему городу и людям, которые потеряют работу, а просто какие-то полумеры делать не нужно", - подытожил мэр Черкасс.

Бондаренко также распорядился увеличить количество троллейбусов на маршрутах с 13 ноября.

Про карантин выходного дня - в 2:53.





Ранее "Страна" сообщала, что мэр Ровно не будет вводить карантин в эти выходные. Таким образом, в ближайшие выходные ограничения карантина выходного дня действовать не будут.



Также напомним, что поскандаливший с Зеленским из-за коронавируса мэр Черкасс заболел Covid-19 и назвал карантин выходного дня глупостью. "Это не та мера, которая может уменьшить заболеваемость... Это такая же глупость, как запрет на посещение парков с детьми", - считает мэр.