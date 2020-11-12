Карантин выходного дня создаст еще больший риск заражения — мэр Черкасс
Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, который сам заразился коронавирусом, заявил, что карантин выходного дня создаст еще больший риск заражения.
Об этом мэр города заявил во время своего прямого эфира в Facebook.
"Почему я считаю, что это неправильно? Потому что первое: все люди работают на работах. После роботы им нужно покупать продукты и много других товаров. Если на выходных будут закрыты магазины, фактически в будни дни это создаст большие очереди, чем создаст больший риск людям заразиться, в том числе ковидом", - сказал Бондаренко.
Он считает, что Черкассы - маленький город и на выходные он пустой, потому не обязательно было вводить карантин именно выходного дня. "Люди в субботу и воскресенье отдыхают на природе, на берегу Днепра, спокойно придерживаются дистанции".
"На сегодняшний день я бы хотел, чтобы правительство научилось принимать решения. Или пусть вводят чрезвычайную ситуацию и говорят, что они компенсируют нам, нашему городу и людям, которые потеряют работу, а просто какие-то полумеры делать не нужно", - подытожил мэр Черкасс.
Бондаренко также распорядился увеличить количество троллейбусов на маршрутах с 13 ноября.
Про карантин выходного дня - в 2:53.
Ранее "Страна" сообщала, что мэр Ровно не будет вводить карантин в эти выходные. Таким образом, в ближайшие выходные ограничения карантина выходного дня действовать не будут.
Также напомним, что поскандаливший с Зеленским из-за коронавируса мэр Черкасс заболел Covid-19 и назвал карантин выходного дня глупостью. "Это не та мера, которая может уменьшить заболеваемость... Это такая же глупость, как запрет на посещение парков с детьми", - считает мэр.