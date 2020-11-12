На Полтавщине на видео попало грубое обращение воспитательницы детского сада с трехлетним малышом. Инцидент произошел в дошкольном заведении в селе Великая Бузовая.

На кадрах можно рассмотреть, как воспитательница кричит на плачущего мальчика и требует, чтобы он самостоятельно одевался. Тот продолжает рыдать, а педагог грозит трехлетке, что завтра он целый день будет сидеть без штанов и учиться их одевать.

Видео в соцсети опубликовала мама малыша Галина Иващенко.

"Моему ребенку три года исполнилось месяц назад. Он еще не может самостоятельно обуваться и одеваться, но такие методы "воспитателя" недопустимы", - написала в соцсети мама малыша.

"Какое право имеет воспитатель Герасименко Людмила Борисовна так обращаться с чужой маленьким ребенком? !!! В этой всей ситуации была свидетелем заведующая садиком Васюк Елена Ивановна и никак не отреагировала !!! Но сделала замечание моему ребенку, что он упрям. Такие люди не должны работать у детей!" - пишет Галина Иващенко.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на поступок воспитательницы и пользователи сети. В комментариях под видео они призывали родителей мальчика обращаться в полицию и службы защиты детей, и говорить с заведующей детсада об увольнении работницы.

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