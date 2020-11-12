В Москве ученица восьмого класса отравилась кокаином. Ее бабушка прокомментировала случившееся.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash в четверг, 12 ноября.

По словам школьницы, она, гуляя в одном из домов, нашла на подоконнике сверток, открыла его из любопытства и понюхала.

"А дальше всё пошло не так: кокс оказался бадяжным, Алине поплохело, её увезли в нарколожку, где она и рассказала эту историю. В организме подростка нашли кокаин и доложили в полицию", - говорится в сообщении.

На данный момент отца подростка привлекли к административной ответственности, а ее бабушка говорит, что все произошло неожиданно и случайно.

"Это очень неожиданно, чудесная девочка, просто чудесная. Весной она глоток выпила вина, но вместе с таблетками. Таблетки, которые ей нельзя, наверное. Это просто случайность, она очень хорошая девочка", - сказала женщина.

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