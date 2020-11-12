Чтобы поддержать иммунитет и хорошее настроение в холодный сезон, который также сопровождается пандемией коронавирусной болезни, людям стоит не экономить на электроэнергии и есть продукты, содержащие витамин C.

Такие советы дала терапевт Лариса Алексеева, передает "Говорит Москва".

"Должно создаваться впечатление, что всегда солнечно. Создавайте хорошее искусственное освещение, пусть горят лампочки. Поднимает настроение желтый и оранжевый цвет, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу", - отметила медик.

По ее словам, осенью и зимой людям стоит чаще носить цветные вещи, а черную одежду лучше временно исключить из своего гардероба.



"Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин - гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе - утром прекрасно тонизирует настроение", - рассказала терапевт.

Алексеева отметила, что у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D. Также желающим укрепить иммунитет необходимо принимать витамин C. Важны для организма и витамины группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.

Тем не менее, эксперт предупредила, что прием витамина D3 должен назначить именно врач, для этого необходимо сдать анализы. Если у человека нет онкологических заболеваний, он может посещать солярий для выработки этого витамина.

Напомним, недавно в Роспотребнадзоре рассказала о негативном влиянии переохлаждения на иммунитет к Covid-19, который может сохраниться у человека и по истечении пяти месяцев.

Ранее мы писали, что ученым удалось найти витамин, снижающий риск заражения и смерти от коронавируса.