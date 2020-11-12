Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие меры будут применяться к нарушителям карантина "выходного дня", который продлится с 14 по 30 ноября.



Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В частности, в вопросе прозвучал пример "Эпицентра", где ранее заявили, что будут работать на выходных.

"Полиция будет применять все действия в соответствии с законом и постановлением о карантине. У нас есть методы, предусмотренные законом - штрафные санкции. Мы будем поступать исключительно по закону, никак иначе", - заявил Геращенко.



Ранее "Страна" сообщала, что мэры Славянска и Ровно не будут вводить карантин "выходного дня". Так, оба города будут работать в ближайшие субботу и воскресенье, 14-15 ноября.



Также напомним, что стало известно, какие магазины будут работать во время карантина "выходного дня". В правительстве уточнили, что продуктовыми будут считаться магазины, в которых продают более 60% продуктов, топлива, лекарств, изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, кормов. Таким образом, в частности, такие торговые центры, как "Эпицентр", должны быть закрыты, поскольку они не попадает под данные критерии.