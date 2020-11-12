Немецкие исследователи подтвердили первый случай передачи хантавируса Сеул от животного человеку. Инфекция была выявлена у молодой пациентки, которая, предположительно, заразилась от своей домашней крысы.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает пресс-служба клиники Шарите.

"Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии", - заявил профессор Йорг Хофманн.

Исследователи допустили, что домашняя крыса, у которой был выявлен вирус, была завезена из-за рубежа. Пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность. Серологическое тестирование подтвердило предполагаемый диагноз - хантавирусная инфекция. При этом данная разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и ее крысы вирусом Сеул.

Хантавирус Сеул под микроскопом. Фото: Шарите

"Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру", - заявили исследователи, добавив, что владельцам крыс необходимо быть осторожными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус Сеул является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Примечательно, что инфекция может также протекать бессимптомно. Болезнь, вызванная вирусом Сеул, не передается от человека человеку. Эффективного лечения инфекции, вызванной вирусом Сеул, на данный момент нет.

Напомним, в марте этого года в Китае один человек скончался от хантавируса. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно медицине о хантавирусе на данный момент.