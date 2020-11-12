В аннексированном Крыму мужчину приговорили к полугоду исправительных работ, малолетнюю дочь которого изнасиловали и убили, пока он спал на рыбалке.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма в четверг, 12 ноября.

Уточняется, что трагичный инцидент произошел 31 мая 2020 года. Тогда девочка вместе с отцом, являющемся жителем Крыма, и его приятелями поехала на рыбалку. Взрослые распивали алкогольными напитки и оставили ребенка без присмотра. После этого об исчезновении девочки правоохранителям сообщила бабушка. Позже тело 6-летнего ребенка обнаружили в Северо-Крымском канале.

В ее убийстве обвинили ранее судимого друга отца девочки, в отношении которого, как уточняется, расследование продолжается.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Ленино. Он признан виновным в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что отец ребенка свою вину полностью признал. "Он приговорен к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил", - добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что полиция Киева сообщила о подозрении в изнасиловании девочки уроженцу Хмельницкого. За содеянное злоумышленник может сесть в тюрьму на 12 лет.

Также сообщали, что 14-летняя девушка смогла докричаться из подвала до случайного прохожего и спасла себя от изнасилования.