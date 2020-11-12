В Киеве, где мужчина зарезал бездомного из-за ревности, с Соломенском районе в ночь с 11 на 12 ноября на улице Медовой произошла авария с участием Volkswagen, в результате которой 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Так, по информации правоохранительных органов, 19-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.



Предварительно было установлено, что Volkswagen не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после машина въехала в бетонный забор. Водителя с травмами доставили в больницу. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.



"По словам водителя, он употреблял с другом алкоголь, а после они решили покататься. Несмотря на то, что на улице почти не было других автомобилей, он спровоцировал ДТП, наехав на бордюрный камень", - сообщают в пресс-службе полиции.



По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.





Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом две машины вспыхнули после столкновения, погибло два человека. Так, авария произошла поздним вечером вторника, 10 ноября, на Одесской трассе. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.



Также напомним, что по пути в Борисполь произошли два ДТП. По данным правоохранителей, первая авария произошла неподалеку от станции метро "Вырлица", а вторая - в районе станции "Бориспольская".