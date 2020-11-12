В Ровно карантин выходного дня вводить не будут, пока за такое решение не проголосуют в горсовете.

Об этом заявил мэр Ровно Владимир Хомко.

По словам градоначальника, Кабмин согласовал введение карантина выходного дня по всей территории Украины с 14 ноября. Однако, власти Ровно смогут рассмотреть этот вопрос только в понедельник, 16 ноября.

"Прежде ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже принимать решение по этому вопросу",- заявил Хомко.

Таким образом, в ближайшие выходные ограничения карантина выходного дня в Ровно действовать не будут.

Известно, что за минувшие сутки В Ровно коронавирус обнаружили у 100 человек, а в Ровенской области 12 ноября был установлен антирекорд - число новых случаев болезни выросло на 550 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Садовой заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня.

Также мы сообщали, что мэр Славянска не будет объявлять карантин выходного дня.