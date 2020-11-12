Мэр Ровно не будет вводить карантин в эти выходные
В Ровно карантин выходного дня вводить не будут, пока за такое решение не проголосуют в горсовете.
Об этом заявил мэр Ровно Владимир Хомко.
По словам градоначальника, Кабмин согласовал введение карантина выходного дня по всей территории Украины с 14 ноября. Однако, власти Ровно смогут рассмотреть этот вопрос только в понедельник, 16 ноября.
"Прежде ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже принимать решение по этому вопросу",- заявил Хомко.
Таким образом, в ближайшие выходные ограничения карантина выходного дня в Ровно действовать не будут.
Известно, что за минувшие сутки В Ровно коронавирус обнаружили у 100 человек, а в Ровенской области 12 ноября был установлен антирекорд - число новых случаев болезни выросло на 550 человек.
Ранее "Страна" писала о том, что Садовой заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня.
Также мы сообщали, что мэр Славянска не будет объявлять карантин выходного дня.