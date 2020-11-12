Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак были госпитализированы с коронавирусной болезнью в больницу "Феофания" в соответствии с протоколом. Это медучреждение является ведомственным и имеет отношение к Государственному управлению делами.

Об этом "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Здесь есть специально оборудованная закрытая палата с коммуникационными возможностями. Так как изоляция длительная, а работать надо ежедневно и много через онлайн, нужна спецсвязь. В резиденции ее надо было бы оборудовать спешно, что не рационально и затратно. Плюс - обязательно надо ставить врачебный пост. По протоколу это необходимо. Логично, что работать нужно из оборудованного места", - объяснил необходимость госпитализации Зеленского Михаил Подоляк.

Он уточнил, что президента "не перевезли в больницу - он сам переехал, исходя из потребностей управленческой и врачебной логистики". При этом и у Ермака, и у Зеленского нормальное самочувствие, уверяет советник главы Офиса президента.

"Все это касается и главы Офиса. Он же не имеет квартиру со спецоборудованием. Но очевидно, что выпасть на две недели из операционного управления - а изоляция делительная, - категорически недопустимо. Поэтому специальная палата с коммуникационным оборудованием и рабочий режим 24/7", - добавил Подоляк.

Напомним, Зеленский сообщил, что заболел Covid-19 еще 9 ноября. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что у него есть небольшая температура, а другие симптомы отcутствуют. Сразу после главы государства коронавирус подтвердился и у Ермака.

Сегодня представитель президента заявила, что Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак находятся в больнице "Феофания".