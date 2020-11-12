Ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе, которые в соответствии с соглашением Баку, Еревана и Москвы о прекращении огня, разместятся в регионе, будет производиться два раза в год.

Об этом сообщается в указе Владимира Путина "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", вступившем в силу 10 ноября, пишет "Коммерсант".

"Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости", - сказано в документе.

Всего в Нагорный Карабах направят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другую технику. Миротворцы будут находиться в регионе пять лет с возможностью автоматического продления.

Напомним, в Армению для контроля ситуации в Карабахе уже прибыли первые 12 самолетов с российскими миротворцами.

Также мы писали о том, что у Пашиняна предложили армянской оппозиции выступить против российских миротворцев.