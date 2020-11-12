Россия зеркально ответила на санкции Германии и Франции, которые те ввели из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова пишет "Интерфакс" в четверг, 12 ноября.

Так, Лавров заявил, что санкции РФ затрагивают руководящих лиц аппаратов глав Германии и Франции

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", - сказал он.

Напомним, ранее несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

Также мы писали, что Европейский союз ввел антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В список попали шесть чиновников и научно-исследовательский институт органической химии.