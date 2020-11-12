В 2027 году, когда Литва во второй раз будет председательствовать в Совете Европейского Союза, ЕС может объявить Украину кандидатом в члены Союза.

Об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас в интервью "Интерфакс-Украина".

"Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС", - сказал дипломат.

По его словам, Украина имеет перспективу для мобилизации и проведения успешных демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил посол.

Сарапинас отметил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию, посвященную реформам в Украине.

"Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией Covid-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ", - считает дипломат.

Посол указал, что Литва последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

"Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой - это аксиома", - отметил Сарапинас.

Напомним, действующий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в 2019 году, будучи министром по евроинтеграции, заявил, что в ЕС даже не задумываются над вопросом вступления Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что европейские партнеры должны дать "четкую перспективу" полноправного членства Украины в ЕС.