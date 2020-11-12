Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал фотографии с похорон матери Марины Порошенко и своей тещи Людмилы Переведенцевой, которая два дня назад умерла от короновируса.



Так, он поблагодарил всех, кто пришел с ней проститься.



"Спасибо всем, кто вместе со всей нашей семьей молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное", - написал он на своей странице в Facebook.













Напомним, сам Порошенко заболел коронавирусом еще 29 сентября, а 3 октября экс-президента пришлось госпитализировать из-за тяжелого состояния. После продолжительного лечения на стационаре Порошенко выписали 12 октября.



Также "Страна" сообщала, что 16 июня умер Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко. Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии "Наша Украина". В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку "Украинской партии "Единство". В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду. .





