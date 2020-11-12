В городе Славянск Донецкой области не планируют вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, 14-15 ноября.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

По мнению градоначальника, правительство, принимая решения о введении в стране карантина выходного дня, не учли разницу между укладом жизни в городах-миллионниках и мелких населенных пунктах.

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - написал Лях.

По его мнению, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

"Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение", - сообщил мэр Славянска.

Также он рекомендовал местным жителям не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, ранее Садовой также заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня.

Кроме того, сообщалось, что и.о. мэра Полтавы назвал карантин выходного дня смертью малого бизнеса.