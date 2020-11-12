Мэр Славянска Вадим Лях не хочет объявлять в городе локдаун на выходные. Фото: Facebook/ Вадим Лях

В городе Славянск Донецкой области не планируют вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье, 14-15 ноября.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

По мнению градоначальника, правительство, принимая решения о введении в стране карантина выходного дня, не учли разницу между укладом жизни в городах-миллионниках и мелких населенных пунктах. 

"Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - написал Лях. 

По его мнению, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

"Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу. Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение", - сообщил мэр Славянска. 

Также он рекомендовал местным жителям не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. 

В Славянске не будут вводить карантин выходного дня. Скриншот фейсбук-поста мэра Ляха

Напомним, ранее Садовой также заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня.

Кроме того, сообщалось, что  и.о. мэра Полтавы назвал карантин выходного дня смертью малого бизнеса.

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