Пока председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков болеет Covid-19 и находится на самоизоляции его обязанности на пленарных заседаниях могут выполнять его заместители.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко в комментарии УНН в четверг, 12 ноября.

"Есть первый заместитель, заместитель председателя - они могут вести заседание. Мы желаем Дмитрию Александровичу скорейшего выздоровления, но, скажем так, председательствовать на пленарных заседаниях могут первый заместитель и заместитель, которые могут открывать и закрывать заседания", - сказал Кальченко.

Также он добавил, что раньше уже бывали случаи, когда на заседаниях председательствующими выступали заместители спикера парламента.

Напомним, мы писали, что в связи с болезнью Разумкова, на следующей пленарной неделе председательствовать в Раде будет не он.

Также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее подтвердилась коронавирусная болезнь, находятся в больнице.

А ранее мы рассказывали, что от Covid-19 умерла теща Петра Порошенко.