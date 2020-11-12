Правительство России заявляет, что есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело политика Алексея Навального могло произойти или при его транспортировке в Германию на борту самолета, или же непосредственно на территории ФРГ.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.



Так, глава МИД заявил, что "Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии России в Европе и Москва этим обеспокоена".







Напомним, 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали, но он впал в кому. Позже его отправили в медицинский комплекс в Берлине.



Ранее "Страна" писала, что постпред России Небензя допустил рассмотрение отравления Навального на Совбезе ООН.

"Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора - это неправда... Мы ничего не боимся, ничего не скрываем. Хотят вынести - пусть выносят. Мы, может, сами вынесем - это будет разговор для них не очень лицеприятный", - заявил российский дипломат.