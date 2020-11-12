В России солдат-срочник Антон Макаров, который на военном аэродроме Балтимор убил троих сослуживцев и попытался скрыться, отказывается давать показания.

Об этом со ссылкой на адвоката Яну Горюнову передает ТАСС.

Она заявила, что ее подзащитный Макаров воспользовался статьей 51 Конституции России, поскольку находится в стрессовом состоянии. Он даст показания, как только придет в себя и нормализуется его психическое и эмоциональное состояние.

Напомним, трагический инцидент произошел утром 9 ноября: в Воронеже солдат-срочник с топором и автоматом напал на сослуживцев на аэродроме и сбежал с оружием.

Чуть позже под Воронежем Антона Макарова, который устроил кровавую расправу, задержали.

"Страна" подробно писала об этой истории и рассказывала, почему солдат под Воронежем расстрелял троих сослуживцев.