Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что определение статуса Нагорного Карабаха зависит от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона.

Об этом дипломат заявил в четверг, 12 ноября, информирует РИА Новости.

"Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе", - сказал Лавров.



Глава российского дипведомства добавил, что "здесь мы не ставим каких-либо искусственных сроков" по определению Карабаха.

Ранее "Страна" разбиралась, что означают новые соглашения по Карабаху, подписанные Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября. Так, Азербайджан получает территории, на которые претендовал, за Арменией остается большая часть Карабаха, а под охрану его берут российские миротворцы.

После подписания данного документа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона вместе с российскими миротворцами примет участие в контроле перемирия, на что последовало опровержение от Кремля.