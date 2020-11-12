В четверг, 12 ноября, мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич собрал срочное совещание из-за решения Кабинета министров ввести "карантин выходного дня" в Украине.

Об этом градоначальник написал в соцсети.

"Понимаю всех предпринимателей, которые не были готовы к такому шагу. Понимаю, что это убытки для всех. Пока постановления нет. И мы не знаем, в каких рамках можем действовать. Но в связи с многочисленными просьбами рестораторов и отельеров, думаем, как дать им возможность адаптироваться к ситуации и разрешить еще эти выходные проработать. Ведь закуплены продукты, запущено отопление, получен заказ, которые нужно выполнить", - написал мэр.

Также он добавил, что рынки продолжат свою работу на выходных.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. "Страна" подробно писала о том, как Украину планируют закрывают на локдаун по выходным.

После этого, "Эпицентр" решил не закрываться. Как сообщили "Стране" в колл-центре гипермаркета, "Эпицентр" работает в обычном режиме, можно приезжать в любое время".

Также мы писали, что мэр Львова заявил, что город не собирается соблюдать карантин выходного дня.