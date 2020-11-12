Правительство России не ждет революционных перемен в политике США по отношению к Москве в случае прихода к власти Байдена.



Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время пресс-конференции.



"На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи - и я с ними в целом согласен - каких-либо революционных перемен не ожидают", - сказал Лавров в четверг, 12 ноября.



Министр добавил, что, как показали выборы, Америка расколота, и политика на российском направлении может стать сплачивающим моментом.

"Если судить по первым анонсам того, какая может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама. - Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. И что США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями".





Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле снова ответили Турции, что миротворцами в Нагорном Карабахе будут только российские военные. Так, в России предположили, что новое заявление Турции о ее участии в миротворческой миссии в Карабахе вызвано расхождениями в понимании.



Также напомним, что по версии CNN, Байден восстановит отношения с НАТО и "вселит страх в Кремль".