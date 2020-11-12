Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице.

Об этом в четверг, 12 ноября, Райкович сообщил в Facebook.

"Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, передаю искренние поздравления всем медикам, особенно тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валу. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", - написал Райкович.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заразился коронавирусом.

После этого стало известно, что вслед за Зеленским коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

А утром в четверг, 12 ноября, появилась информация, что зараженные Сovid-19 Зеленский и Ермак доставлены в больницу.