В Николаеве заминировали апелляционный суд. Движение по одной из улиц перекрыто
Сегодня, 12 ноября, поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда. На месте работают спасатели и правоохранители. В связи со случившемся в городе перекрыли улицу Садовую.
Об этом сообщает издание Новости-N.
Так, сообщение о возможном минировании здания суда поступило к правоохранительным органам утром в четверг, 12 ноября.
По указанному адресу сразу выехали экипажи Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также работники местных коммунальных предприятий.
Сотрудники Нацполиции и других экстренных служб перекрыли улицу в Николаеве.
Ранее мы писали, что в Киеве прошла массовая эвакуация из ТРЦ под Майданом из-за сообщения о минировании.
Также писали, что в Днепре третьеклассница сообщила о минировании школы.