Сегодня, 12 ноября, поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда. На месте работают спасатели и правоохранители. В связи со случившемся в городе перекрыли улицу Садовую.

Об этом сообщает издание Новости-N.

Так, сообщение о возможном минировании здания суда поступило к правоохранительным органам утром в четверг, 12 ноября.

По указанному адресу сразу выехали экипажи Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также работники местных коммунальных предприятий.

Сотрудники Нацполиции и других экстренных служб перекрыли улицу в Николаеве.

Ранее мы писали, что в Киеве прошла массовая эвакуация из ТРЦ под Майданом из-за сообщения о минировании.

Также писали, что в Днепре третьеклассница сообщила о минировании школы.