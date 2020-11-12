Бывший заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, который был уволен 30 октября, просит Окружной административный суд Киева отменить приказ и восстановить его в должности.



Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).



Бабиков требует признать противоправным и отменить приказ ГБР о своем увольнении, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также Бабиков просит суд принять меры по обеспечению иска.

"В Окружной административный суд города Киева с иском и заявлением о его обеспечении обратился Александр Бабиков. Ответчик - Государственное бюро расследований. Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также истец в целях защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска", - сказано материале.

В данный момент суд решает, открывать ли производство по этому делу и есть ли правовые основания для принятия мер по обеспечению иска.



Ранее "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора открыл уголовное дело из-за увольнения первого замглавы ГБР Бабикова. Теперь по факту его увольнения расследуется уголовное дело сразу по нескольким статьям УК (превышение полномочий, служебная подделка, незаконное увольнение, нарушение трудового законодательства).



Также напомним, что ГБР задержало на взятке начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства. Он может сесть с тюрьму на десять лет.