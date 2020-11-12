Мэр Тернополя Сергей Надал назвал принцип действия карантина выходного дня несправедливым и избирательным. По его словам, ситуация с локдауном в Украине неоднозначная и сейчас в мэрии проходят консультации с врачами, вирусологами и предпринимателями.

Об этом Надал заявил в комментарии "Стране".

"С одной стороны - рост заболеваний, с другой - прекрасно понимаем, что пятница, суббота и воскресенье - те дни, когда наши предприниматели могут больше всего заработать. Если эти дни запретить - никто не будет держать людей на протяжении недели. Это снова проблема, снова потеря работы, уменьшение налогов. Нужно искать какой-то такой компромисс, который был бы всем понятен. Хуже всего - закрывая малый бизнес, мы оставляем работать "Эпицентр" и подобные ему. Опять получается, что правила не для всех одинаковые. Если бы они были одинаковыми для всей страны - может это и поняли. Но, когда одним можно, в другим - нет... Людям это непонятно", - сказал Надал.

На вопрос, будет ли он по примеру некоторых коллег саботировать частичный карантин, градоначальник Тернополя заявил, что у него еще есть время проконсультироваться и принять правильное решение. Также Надал не уверен в том, что карантин сильно уменьшит количество больных.

"Возможно, стоит вводить частичный карантин не по всей стране. Может, стоит выбрать те города, где реально "красная" зона и зашкаливает количество больных. Сделайте на них эксперимент. Если это даст эффект - переносите на всю страну. Почему применять на всю страну то, что неизвестно как сработает. Посмотрите, что в Италии и Германии. Там вводят жесткие меры. Там уменьшается количество больных? Нет, они все равно болеют. Пока слыша мнение вирусологов - я не вижу, что это даст эффект. То, что это ударит по бизнесу - 100%. Что это даст сильный эффект по уменьшению количества больных - не уверен", - заявил мэр Тернополя.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. Мы подробно писали о том, как страну будут закрывать на локдаун по выходным.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как мэры городов и предприниматели готовятся саботировать частичный локдаун.