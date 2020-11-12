С 14 ноября в Украине начинается карантин выходного дня. Цель введения, по задумке Кабмина - чтобы коронавирус распространялся менее активно.

По субботам и воскресеньям кафе и рестораны смогут работать только на вынос, закрываются ТРЦ, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, финтес-клубы, вещевые рынки (продуктовые будут открыты).

Все правила карантина выходного дня мы уже подробно расписывали.

Пока такие меры будут действовать до конца ноября. Но глава МОЗ Максим Степанов не исключил, что в указанном режиме граждане и бизнес будут жить до апреля 2021 года.

Ограничения достаточно жесткие. И для многих сфер бизнеса, которые зарабатывают в основном на выходных - рестораны, кинотеатры, ТРЦ - они станут фатальными с точки зрения финансов. Однако никаких компенсаций - налоговых каникул, обнуления арендной платы и прочего - никто, в отличие от Евросоюза, не предоставил.

Поэтому уже вчера бизнес начал акции протеста. Многие заявили о том, что будут саботировать запреты. Позже к ним присоединились отдельные мэры городов. Особенно тех, где предстоит второй тур выборов.

"Страна" выяснила, кто настроен саботировать карантин выходного дня, а где его намерены придерживаться.

Кто из мэров будет саботировать карантин

Мэр Львова Андрей Садовой вчера заявил, что Львов не собирается соблюдать карантин выходного дня. Он назвал решение Кабмина глупым, а ограничения такими, которые "похоронят" малый и средний бизнес. Садовой уверен, что для введения таких ограничений нужно сначала построить систему компенсаций предпринимателям и бизнесменам.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами. Ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить", - сказал Садовой под аплодисменты львовян во время акции предпринимателей-рестораторов.

Отметим, что Садовой сейчас в разгаре предвыборной кампании: ему предстоит второй тур выборов мэра Львова. Поэтому антикарантинная риторика, судя по всему, проистекает именно отсюда.

И.о. мэра Полтавы Александр Шамота назвал карантин выходного дня смертью малого бизнеса. Он обеспокоен, что вместе со второй волной коронавируса начнется вторая волна увольнений, поэтому говорит о необходимости обеспечения компенсации сотрудников.

"... бизнес понял - финиш и кина не будет, нужно снимать налоговую нагрузку. И все массово начали увольнять работников. Сейчас понемногу начали откатываться назад, смотрю по показателям бюджета за прошлый месяц. Но опять таки, сейчас будет вторая волна увольнений. Если вы сажаете на карантин - компенсации при условии, что люди остаются на работе и таким образом дать бизнесу возможность выжить", - добавил Шамота.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который в предыдущий локдаун первым его нарушил, считает введение карантина выходного дня неправильным.

"Почему я считаю, что это неправильно? Потому что первое: все люди работают на работах. После роботы им нужно покупать продукты и много других товаров. Если на выходных будут закрыты магазины, фактически в будни дни это создаст большие очереди, чем создаст больший риск людям заразиться, в том числе ковидом.

Второе: почему карантин выходного дня, а не карантин вторника, среды, карантин четверга, пятницы? Наш город чрезвычайно маленький. И в выходные дни он фактически пуст. Люди отдыхают на природе, на берегу Днепра, спокойно придерживаются дистанции. Кто боится заболеть, дорогие друзья, я просил бы поберечься и не выходить туда, где есть массовые скопления. Вот это так коротко по карантину.

На сегодняшний день я бы хотел, чтобы правительство научилось принимать решения. Или пусть вводят чрезвычайную ситуацию и говорят, что они компенсируют нам, нашему городу и людям, которые потеряют работу, а просто какие-то полумеры делать не нужно", - сказал он в эфире на своей странице в Facebook.

Бондаренко также распорядился увеличить количество троллейбусов на маршрутах с 13 ноября.

Отметим, что Бондаренко также предстоит второй тур выборов. При этом он сам заразился на днях коронавирусом.

Про карантин выходного дня - с 2:53 на видео

Городской голова Тернополя Сергей Надал в своем интервью для "20 минут" заявил, что городские власти будут искать компромиссы в случае усилений карантина, ведь с одной стороны - экономика города, а с другой - здоровье и жизнь людей.

"Вы знаете, что я всегда был противником такого решения, потому что если такое решение принимать, то должен быть определенный компенсатор. Компенсацию не получил ни город, ни бюджет города, ни люди, которых закрывали, - говорит городской голова. - Все знают, что в Тернополе львиная доля бюджета формируется благодаря мелкому и среднему бизнесу. Если сегодня не дать работать предпринимателям - это будет удар по экономике города".

Также мэр отмечает, что большую роль играет и само отношение людей к карантину - соблюдение масочного режима, социальной дистанции, и тому подобное. "Нельзя сохранить жизнь и здоровье человека только тем, что не выпускать его на улицу. Если наши люди хотят и работать, и чтобы их дети могли ходить в садик и школу, чтобы ездил общественный транспорт и была возможность посещать заведения общественного питания - все должны соблюдать карантинные нормы", - говорит он.

Мэр Ровно Владимир Хомко рассказал, что на этих выходных карантин выходного дня в городе вводить не будут. Власти города планируют рассматривать этот вопрос в понедельник, 16 ноября.

"Прежде ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже принимать решение по этому вопросу", - заявил Хомко в интервью 7 дней.

Мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич пишет, что на этих выходных позволит работать заведениям общественного питания.

"... в связи с многочисленными просьбами рестораторов и отельеров, думаем, как дать им возможностьадаптироваться к ситуации и разрешить еще эти выходные проработать. Ведь закуплено продукты, запущено отопление, получен заказ, которые нужно выполнить", - сообщил Симашкевич.

Мэр Славянска Вадим Лях (также участвует во втором туре выборов) отказался вводить карантин выходного дня и добавил, что считает это прерогативой местной власти.

"Поэтому я считаю, что решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу.

Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение", - отметил Лях.

Мэр Краматорска Андрей Панков (также вышел во второй тур) не согласен с идеей карантина выходного дня. Он поддержал митингующих против решения Кабмина предпринимателей и пообещал отстаивать их интересы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич (ему также предстоит второй тур) выступил против "карантина выходного дня" на своей странице в Facebook. Он пишет, что "коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно ударят по следующему бюджету города".

В Кривом Роге (там действующий градоначальник Юрий Вилкул вышел во второй тур) исполком местного горсовета принял решение о защите прав граждан на предпринимательскую деятельность в условиях карантина.

"Цель решения - недопущение сужения содержания и объема прав граждан на предпринимательскую деятельность. Согласно решению: 13 ноября (с 14:00 до 16:00) и 16 ноября (с 10:00 до 12:00) начальник управления развития предпринимательства Ирина Рыжкова в Контакт-центре по номеру 1520 и 499-15-20 будет принимать предложения предпринимателей, отраслевых советов предпринимателей о возможных мерах по поддержке их деятельности в условиях карантина - в пределах полномочий городской власти", - говорится на сайте горсовета Кривого Рога.

А вот в Харькове, где никакого второго тура не будет, согласились ввести карантин выходного дня уже с этой субботы. Оспаривать или саботировать постановление Кабмина местная власть не намерена. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в комментарии "Стране".

"Мы будем действовать в рамках украинского законодательства и выполнять постановление Кабмина вне зависимости от того, согласны мы с ними или нет. Карантин выходного дня вводим не мы, а правительство. У нас с точки зрения законодательства просто нет правовых вариантов не подчинится. Давайте не рассуждать о том, имеет ли постановление меньшую юридическую силу, чем закон, но оба они обязательны к исполнению на территории государства. Пока не будет решения, что это незаконно или неконституционно, мы обязаны подчинятся решениям Правительства. Оценок этому решению Кабмина мы не даем", - сообщил "Стране" Юрий Сидоренко.

Как будут работать рестораны, салоны красоты и остальные

Больше других против карантина выходного дня протестовали в день его учреждения украинские рестораторы. По словам предпринимателей, их бизнес устроен приблизительно так. В начале недели они работают в убыток, в середине недели - в ноль, а в выходные выходят в прибыль и так компенсируют провальные понедельник и вторник.

В случае, если кафе и рестораны не будут принимать клиентов в выходные, они не смогут свести концы с концами, не говоря уже о заработке. При этом если во время первого локдауна некоторые арендаторы шли навстречу и соглашались скостить или отменить плату. То при нынешнем формате договориться с собственниками торговых помещений договориться вряд ли удастся.

Публично отказались выполнять меры карантина выходного дня в ресторанах Tarantino Family. Совладелец сети Дмитрий Федотенков высказал мнение, что власти никак не подготовились к осеннему эпидсезону, а вместо этого провалили местные выборы и провели "национальный опрос людей о том, хотим ли мы все курить шмаль". Бизнесмен упрекнул чиновников и в том, что никакой поддержки предпринимателей, как в развитых странах, в Украине нет. В связи с чем он планирует продолжить принимать клиентов по субботам и воскресеньям.

Остальные рестораны тоже очень недовольны и ждут реакции местной власти. Также они решили смотреть на других - если саботаж среди коллег будет массовым, они готовы присоединиться. Подробно о позиции украинских ресторанов - в материале "Страны".

Некоторые салоны красоты пошли по другому пути. Они продлевают график работы в будние - теперь с 8:00 до 22:00. Причем, записываться на прием к мастеру предлагают и сверх этих часов, о чем просят клиентов сообщать предварительно.

Казус "Эпицентра"

Особняком в плане несоблюдения требований карантина стоит сеть строительных гиперматоров "Эпицентр". Напомним, в весенний локдаун они, в отличие от других торговых центров, не стали закрываться. Предлог для этого тогда нашелся в том, что "Эпицентр" продает не только стройтовары, но и медицинские маски, и антисептики, а также продукты питания. Хотя, все это далеко не основной ассортимент магазина.

Тогда такая политика "Эпицентра" вызвала возмущение общественности.

И сейчас, во время введения карантина выходного дня, отдельным пунктом в постановление правительство было записано, что имеют право работать только те магазины, где доля продаж продовольственных товаров превышает 60%

"Эпицентр" под этот критерий не подпадает. Однако вчера он опубликовал юмористически выдержанное сообщение, что продолжит работу вновь.

"Внимание! Вводим 72-часовую пятницу. Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства — есть, корм для животных — есть. Завозим горючее", - написали в "Эпицентре" на своей страницу в Facebook, подразумевая разрешение Кабмина на работу автозаправок.

Вчера это многие восприняли как неудачную шутку.

Однако сегодня, когда "Страна" позвонила в кол-центр "Эпицентра", там заявили, что закрываться на выходные не собираются.

"Эпицентр работает в обычном режиме, можно приезжать в любое время", - сообщили нам в гипермаркете.

Мы также послали официальный запрос руководству торговой сети, но до сих пор ответа не получили.

Постом "Эпицентра" в Facebook возмутился глава МОЗ Максим Степанов.

"Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей. Если хотите покуражиться - поехали вместе в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день… Перед медиками, которые борются за жизнь людей", - заявил он.

Степанов выразил уверенность, что его коллеги из Кабинета министров дадут ответ на эту "шутку".

Отметим, что это действительно важный вопрос.

"Если Эпицентр будет продолжать работать на выходных, то это поставит крест вообще на идее карантина выходного дня. Потому что все остальные торговые центры также тогда откажутся закрываться. Но заставят ли власти торговую сеть закрыться - вопрос открытый", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

После этих обсуждений сеть "Эпицентр" выпустила заявление, из которого следует, что работать магазин будет. С оговорками, что продавать он будет только те товары, которые разрешены Кабмином. А остальные можно будет заказывать на сайте и забирать в магазине или по доставке.

То есть режим работы будет такой же как и короткий период в мае этого года, когда, после возмущений общественности, "Эпицентр" перестал продавать стройматериалы напрямую, а только через интернет-магазины. По факту же товар можно было купить прямо на месте, но, предварительно, оформив заявку через интернет.

Но посмотрим, что будет на практике.