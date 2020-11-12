Магазины сети торговых центров "Эпицентр" будут открыты на выходных, несмотря на карантин выходного дня, введенный Кабмином в среду, 11 ноября.

Об этом "Стране" сообщили в колл-центре гипермаркета. "Эпицентр" работает в обычном режиме, можно приезжать в любое время", - сообщили "Стране" работники колл-центра.

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Вчера "Эпицентр" разместил смешной пост на своей странице в соцсетях. По поводу того, что пятница у них будет длиться 72 часа. Типа пошутили над троллингом про свою работу во время предыдущего карантина.

Напомним, что в этот раз правительство специально перекрыло лазейку для "Эпицентра" и внесло уточнение, что на выходные смогут работать только те магазины, которые продают не менее 60% продовольственных товаров (и "Эпицентр" к ним естественно не относится).

И поэтому вчера многие восприняли пост "Эпицентра" как неудачную штуку и глупый прикол.

Но сегодня "Страна" позвонила в кол-центр "Эпицентра" и там нам заявили, что магазины сети будут открыты на выходных.

"Эпицентр работает в обычном режиме, можно приезжать в любое время", - сообщили "Стране" в колл-центре гипермаркета.

Отметим, что если "Эпицентр" действительно будет работать на выходных, то это поставит крест вообще на идее карантина выходного дня.

Потому что все остальные торговые центры также тогда откажутся закрываться.

Степанов сегодня уже возмутился заявлениями "Эпицентра". Но заставят ли власти торговую сеть закрыться - вопрос открытый", - идет речь в сообщении.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. Мы подробно писали о том, как страну будут закрывать на локдаун по выходным.

После этого "Эпицентр", который исходя из постановления Кабмина, должен быть закрыт на выходные, решил отшутиться по этому поводу в соцсетях.

"Внимание! Вводим 72-часовую пятницу. Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть", - написали в "Эпицентре".

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал сообщение сети гипермаркетов, предложив руководству "Эпицентра" вместе поехать в реанимацию и "покуражиться" перед людьми, "которые умирают каждый день".