Верховный суд Украины оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.



Об этом сообщается в решении суда от 4 ноября.



В нем в частности говорится, "решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений".



Согласно материалу, постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.



Янукович судился с бывшим генеральным прокурором Луценко, требуя в частности признать нарушающими его честь, достоинство и деловую репутацию, слова Луценко на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что Янукович и его преступная организация, убегая из страны, присвоили более $40 млрд, а Генпрокуратура применила специальную конфискацию и вернула в государственный бюджет Украины 1,5 млрд, которые были присвоены окружением Януковича.



Ранее "Страна" сообщала, что суд Великобритании отложил решение суда по иску России по кредиту Януковича.



Также напомним, что в январе прошлого года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Бывший глава государства был приговорен к 13 годам лишения свободы заочно.



