Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой 15-метровый памятник собаке породы алабай.

Видео церемонии открытия скульптуры опубликовал Телеграм-канал "Подъем".

Так, высота фигуры собаки составляет 6 метров, она установлена на постаменте высотой 9 метров. Новую достопримечательность видно даже из дальних районов города.

Инициатором установки памятника стал сам президент Туркменистана, который заявил о необходимости "проявить почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа".

Во время открытия памятника на экране показывали видеоролики со среднеазиатскими овчарками, а церемонию открытая памятника показывали по государственному телевидению.

Примечательно, что в 2017 году Бердымухамедов подарил щенка алабая российскому президенту Владимиру Путину. А в мае 2019 года президент Туркменистана подарил алабая тогдашнему премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В том же году глава республики выпустил книгу "Туркменский алабай". Он лично проводил ее презентацию, которую сопроводил стихами собственного сочинения.

Туркменский алабай (или волкодав) - разновидность среднеазиатской овчарки. Она считается одной из самых древних пород на Земле. Наряду с ахалтекинским конем алабай является национальным достоянием Туркменистана. Без официального разрешения вывоз этих животных за границу запрещен.

Ранее мы писали о том, как президент Туркменистана сыграл диджей-сет на Новый год и выступил в цирке на скакуне.