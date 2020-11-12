На выборах в Раду лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа". Фото: "Страна"

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то в украинский парламент прошли бы четыре партии. Больше всего набрали бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", как и в середине октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, социологи в начале ноября опросили 2 000 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. 

Оказалось, что в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

  • "Слуга народа" - 22,7% опрошенных, которые определились с выбором,

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,1%, 

  • "Европейская солидарность" - 15,4%,

  • "Батькивщина" - 8%.

Не прошли бы в Раду:

  • "За будущее" - 4,5%,

  • Радикальная партия Олега Ляшко - 4,3%,

  • "Сила и честь" - 4,3%,

  • "УДАР" - 3,7%,

  • "Голос" - 3,6%,

  • "Свобода" -3,5%,

  • "Партия Шария - 3,4%,

  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%.

  • "Наш край" -2,4%

  • "Победа Пальчевского" - 1,6%

  • "Пропозиция" - 0,9%.

Кто проходит в Раду Соцопрос ноябрь 2020 года

Кто проходит в Раду Соцопрос ноябрь 2020 года

Ранее мы писали, что, по результатам опроса, во втором туре выборов мэра в Одессе разрыв между Трухановым и Скориком сократился до 7% .

Также сообщали, что Украинцы доверяют антикоррупционным органам меньше, чем Конституционному суду, согласно опросу.

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