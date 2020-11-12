В Раду проходят 4 партии. В лидерах "Слуга народа" и "Оппоплатформа" - соцопрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то в украинский парламент прошли бы четыре партии. Больше всего набрали бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", как и в середине октября.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, социологи в начале ноября опросили 2 000 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Оказалось, что в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 22,7% опрошенных, которые определились с выбором,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,1%,
- "Европейская солидарность" - 15,4%,
- "Батькивщина" - 8%.
Не прошли бы в Раду:
- "За будущее" - 4,5%,
- Радикальная партия Олега Ляшко - 4,3%,
- "Сила и честь" - 4,3%,
- "УДАР" - 3,7%,
- "Голос" - 3,6%,
- "Свобода" -3,5%,
- "Партия Шария - 3,4%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%.
- "Наш край" -2,4%
- "Победа Пальчевского" - 1,6%
- "Пропозиция" - 0,9%.
Ранее мы писали, что, по результатам опроса, во втором туре выборов мэра в Одессе разрыв между Трухановым и Скориком сократился до 7% .
Также сообщали, что Украинцы доверяют антикоррупционным органам меньше, чем Конституционному суду, согласно опросу.