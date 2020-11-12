Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то в украинский парламент прошли бы четыре партии. Больше всего набрали бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", как и в середине октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, социологи в начале ноября опросили 2 000 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Оказалось, что в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 22,7% опрошенных, которые определились с выбором,





"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,1%,





"Европейская солидарность" - 15,4%,





"Батькивщина" - 8%.

Не прошли бы в Раду:

"За будущее" - 4,5%,





Радикальная партия Олега Ляшко - 4,3%,





"Сила и честь" - 4,3%,





"УДАР" - 3,7%,





"Голос" - 3,6%,





"Свобода" -3,5%,





"Партия Шария - 3,4%,





"Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%.





"Наш край" -2,4%





"Победа Пальчевского" - 1,6%





"Пропозиция" - 0,9%.

Ранее мы писали, что, по результатам опроса, во втором туре выборов мэра в Одессе разрыв между Трухановым и Скориком сократился до 7% .

Также сообщали, что Украинцы доверяют антикоррупционным органам меньше, чем Конституционному суду, согласно опросу.