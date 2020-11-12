По состоянию на четверг, 12 ноября, в Киеве за сутки коронавирусом заразился еще 931 человек.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По данным мэра столицы, подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 47 653.

Среди новых заболевших:

497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;





367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;





34 девочки от 1 до 17 лет;





32 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Также коронавирусом заразилось и 36 медиков. В больницы за прошлые сутки госпитализированы 83 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 506 человек. Всего с начала пандемии 17 979 жителей Киева преодолели болезнь.

Умерли за сутки 11 человек, что почти в два раза меньше, чем вчера, 11 ноября. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и в Шевченковском районе - 133 случая", - говорится в сообщении Кличко.











Ранее "Страна" сообщала, что минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 12 ноября. Больше всего инфицированных за минувшие 24 часа зафиксировали в Киеве, Запорожской и Киевской областях.



Также напомним, что в Украине число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 11 057 человек и это новый антирекорд.