В Украине за время пандемии коронавирусом заразились 16 914 сотрудников МВД. Фото: Pixabay

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 485 правоохранителей. Один сотрудник МВД с Covid-19 умер. 

Об этом в Telegram-канале в четверг, 12 ноября, сообщает пресс-служба МВД. 

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Запорожской (41) и Черкасской (30) областях и Киеве (23).

Уточняется, что с начала пандемии Covid-19 заболело 16 914 работников МВД, выздоровело - 15 904, умерло - 46.

Коронавирус в системе МВД на 12 ноября. Скриншот телеграм-канала ведомства

Коронавирус в системе МВД на 12 ноября. Скриншот телеграм-канала ведомства

Напомним, в Украине 12 ноября зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу: число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 11 057 человек.

Также мы писали о том, что Украину из-за ситуации с коронавирусом закрывают на локдаун по выходным.

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