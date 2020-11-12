В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 485 правоохранителей. Один сотрудник МВД с Covid-19 умер.

Об этом в Telegram-канале в четверг, 12 ноября, сообщает пресс-служба МВД.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Запорожской (41) и Черкасской (30) областях и Киеве (23).

Уточняется, что с начала пандемии Covid-19 заболело 16 914 работников МВД, выздоровело - 15 904, умерло - 46.

Напомним, в Украине 12 ноября зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу: число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 11 057 человек.

Также мы писали о том, что Украину из-за ситуации с коронавирусом закрывают на локдаун по выходным.