15 ноября 2020 года в Украине отмечается день работника сельского хозяйства
15 ноября 2020 года в Украине отмечается день работника сельского хозяйства

Сегодня, 15 ноября, отмечается день работников сельского хозяйства Украины.

Этот праздник посвящен всем аграриям, трактористам, комбайнерам; тем, кто выращивает для нас овощи и фрукты; благодаря которым в магазине можно купить хлеб, молоко, мясо. 

Безусловно, сегодня торжество и у всех жителей украинского села. Для них сельское хозяйство - это не работа, а часть жизни. Их труд тяжелый, но очень важный. Поскольку именно селяне продают на рынках самые вкусные соления, сало, творог и многое другое. 

День работников сельского хозяйства неслучайно отмечается почти в конце осени. Ведь только к этому жители села убирают последний урожай со своих огородов и подготавливают почву к зиме. 

В связи с этим у сотрудников сельхозпромышленности есть время и отличный повод, чтобы достойно отпраздновать свой профессиональный праздник. Рождественский пост начнется уже через две недели, 28 ноября. А сегодня на столах еще могут быть любые угощения, которые у украинских хозяев славятся щедростью. 

Мы поздравляем с украинцев с днем работников сельского хозяйства и публикуем для них открытки и прикольные картинки, которые можно опубликовать в соцсетях или отправить по Вайберу и в других мессенджерах. 

с днем работника сельского хозяйства

с днем работника сельского хозяйства 2020

картинки с днем работника сельского хозяйства

поздравления с днем сельского хозяйства

с днем сельского хозяйства прикольные открытки

с днем работника сельского хозяйства гиф

день працівників сільського господарства 2020

з днем працівників сільського господарства 2020

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться