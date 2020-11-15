Сегодня, 15 ноября, отмечается день работников сельского хозяйства Украины.

Этот праздник посвящен всем аграриям, трактористам, комбайнерам; тем, кто выращивает для нас овощи и фрукты; благодаря которым в магазине можно купить хлеб, молоко, мясо.

Безусловно, сегодня торжество и у всех жителей украинского села. Для них сельское хозяйство - это не работа, а часть жизни. Их труд тяжелый, но очень важный. Поскольку именно селяне продают на рынках самые вкусные соления, сало, творог и многое другое.

День работников сельского хозяйства неслучайно отмечается почти в конце осени. Ведь только к этому жители села убирают последний урожай со своих огородов и подготавливают почву к зиме.

В связи с этим у сотрудников сельхозпромышленности есть время и отличный повод, чтобы достойно отпраздновать свой профессиональный праздник. Рождественский пост начнется уже через две недели, 28 ноября. А сегодня на столах еще могут быть любые угощения, которые у украинских хозяев славятся щедростью.

Мы поздравляем с украинцев с днем работников сельского хозяйства и публикуем для них открытки и прикольные картинки, которые можно опубликовать в соцсетях или отправить по Вайберу и в других мессенджерах.