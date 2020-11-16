Предстоящая неделя принесет удачу тем, кто готов рисковать и совершать неординарные поступки. Звезды советуют оставаться свободными, проявлять инициативу, быть энергичными и активными.

Предлагаем гороскоп на неделю - с 16 по 22 ноября.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овнам предстоит много учиться, чтобы достичь профессиональных высот. Ближайшие дни подходят для того, чтобы пройти курсы, повысить квалификацию, приобрести практические навыки, освоить новые технологии и методы работы.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы вполне могут рассчитывать на интересные финансовые предложения и карьерный рост, которые значительно повысят не только ваш статус, но и персональную ответственность. Не бойтесь никаких вызовов! Если вам предложат руководящую роль - соглашайтесь и знайте: она вам по плечу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В начале недели Близнецам нужно опасаться тайных недоброжелателей. Возможно, в вашем окружении есть те, кто захочет навредить вам из чувства зависти. При этом желательно оставаться честными и открытыми с друзьям: чем меньше тайн, тем у интриганов меньше шансов вам навредить.

Рак (22.06 - 22.07)

Профессиональный путь Раков на этой неделе будет непростым. Вы можете почувствовать, что дело всей вашей жизни больше не приносит чувства удовлетворения и финансовой стабильности. Звезды рекомендуют вам ненадолго уйти в себя, чтобы узнать свои истинные потребности.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе у Львов не исключены разногласия с руководством. Нужно каждый день быть начеку: вы можете поплатиться своей карьерой за любое неосторожное слово. Также опасайтесь тех, кто пытается втереться к вам в доверие. Опасность может исходить со стороны мнимых доброжелателей и даже друзей.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе Девы смогут принимать верные решения, если продемонстрируют на работе ясность мысли и трезвый расчет. В начале недели могут возникнуть сложности с деловыми и учебными поездками, получением образования, зато к концу недели могут появиться возможности для успешного партнерского бизнеса.

Весы (24.09 - 23.10)

Эта неделя не особенно подходит для дальних поездок. Но если командировку никак нельзя отложить, звезды советуют вам тщательнее следить за документами и деньгами. В этот период также нежелательно брать кредиты или инвестировать крупные суммы. В конце недели есть возможность для карьерного роста, но просчитать заранее ничего нельзя.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионам можно заняться семейным бизнесом или продумать возможность работы на дому. Выгодными со временем станут проекты, связанные с земледелием, фермерством и недвижимостью. Во второй половине недели откажитесь от любых авантюр и риска.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам нельзя забывать про учебу, ведь в эру информационного развития впереди будет тот, кто быстрее овладеет новыми знаниями. Неделя в целом будет для вас удачной, но не спешите заключать важные финансовые сделки. Они могут оказаться для вас крайне невыгодными.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сейчас не нужно отрываться от коллектива и переходить на свободный рабочий график, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Во второй половине недели вы можете столкнуться с бюрократическими проблемами: наберитесь терпения.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вас ждет признание, если вы не будете стесняться заявлять о себе. Уже к середине недели появится шанс укрепить свои финансовые позиции. Ожидается прибавка к зарплате или премия. Однако от работы вас могут отвлекать семейные неурядицы, с которыми звезды советуют все же разобраться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В начале недели лучше не распространяться о своих планах. Тщательно проверяйте любую информацию и не доверяйте слухам. В конце недели вас могут поглотить домашние дела. Их важность никто не отменял, однако и служебные обязанности сейчас не нужно забрасывать. Конечно, если вы не планируете увольняться.