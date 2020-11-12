В Армении правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на заявление фракции передает "Интерфакс" в четверг, 12 ноября.

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну", - говорится в заявлении.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

В правящей силе также добавили, что считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение "возможностью избежать полной потери Арцаха (армянское название Карабаха - Ред.) и тысяч человеческих жертв".

"Мы уверены, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. В то же время мы не собираемся участвовать в заседаниях, которые могут дестабилизировать ситуацию и ставить под угрозу фронт и находящихся на фронте людей", - добавили в заявлении.

Напомним, 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали соглашение о прекращении огня с 00:00 по местному времени 10 ноября. Одним из пунктов заявление был ввод миротворцев РФ.

После этого 10 ноября 12 самолетов военно-транспортной авиации РФ доставили в регион военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады.

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