Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что оснований для отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой на сегодня нет. Этот вопрос будет рассматриваться в случае, если к ней возникнут конкретные претензии или в ее работе выявят системные нарушения.

Об этом Вениславский заявил в интервью "Радио Свобода".

"Пока что оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать. Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", - сказал Федор Вениславский.

Также по словам представителя президента в КСУ, по его мнению, результатов деятельности Ирины Венедиктовой "очень много", так как Офис генпрокурора расследует множество преступлений и выдвигает обвинения.

"Конечно, всегда есть завышенные ожидания, когда хочется все и сразу. Все и сразу в силу различных причин не получается, но, я думаю, что результаты она продемонстрирует. Мы ожидаем, что до конца этого года будет более такие уже интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора", - заявил Вениславский.

Он также признал, что дружит с Венедиктовой, но, по его словам, общается с ней сейчас не так часто, как раньше.

"Она мне постоянно направляет информацию о результатах деятельности Офиса генерального прокурора. Ранее общались чаще. Сейчас на совещаниях пересекаемся, как правило. Последний раз общались на том заседании СНБО по поводу решения КСУ. А так в телефонном режиме иногда обмениваемся парой слов по поводу тех или иных резонансный событий, которые происходят в государстве", - сказал Вениславский.

Напомним, недавно появился слух, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы собирает голоса "слуг народа" для увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой. Однако сразу два источника "Страны" в Офисе президента эту информацию опровергли.

Также мы писали о том, что Зеленский пообещал поднять вопрос об отставке Венедиктовой к концу года, если она не покажет результат.