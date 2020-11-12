После завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, правительство России заявило, что миротворцами там будут только российские военные, а турецкие будут размещены в мониторинговом центре в Азербайджане.



Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так, в Кремле предположили, что новое заявление Турции о ее участии в миротворческой миссии в Карабахе вызвано расхождениями в понимании.



"Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана", - сказал Песков, отвечая на вопрос о заявлениях Турции про присутствие ее миротворцев в Карабахе.



Ранее "Страна" сообщала, что ЕС введет санкции против Турции, если она не будет соблюдать перемирие в Карабахе. Об этом во вторник, 10 ноября, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.



Также напомним, что появились карты, как Россия будет контролировать перемирие в Карабахе. Так, в Армению уже прибыли первые 12 самолетов с российскими миротворцами.