В период введения в Украине карантина выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября, в субботу и воскресенье также не будут работать и салоны красоты.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Так, глава Минздрава подтвердил, что услугами салонов красоты в выходные дни нельзя будет воспользоваться как минимум до 30 ноября.







Ранее "Страна" сообщала, что во время карантина выходного дня метро закрывать не будут. "В условиях карантина "выходного дня" пока что такой вопрос не рассматривается", - прокомментировал Ляшко вопрос о закрытии метрополитенов в субботу и воскресенье.



Также напомним, что на выходных в Украине закроют парикмахерские и химчистки. Так, согласно решению Кабинета министров, "закрываются учреждения торгового и бытового обслуживания населения, кроме предприятий торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, где для этой деятельности отведено минимум 60% площади".