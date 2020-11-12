Украинские водители могут получить онлайн больше услуг. Фото: Pixabay

Сервисные центры МВД в связи с пандемией предлагают своим посетителям пользоваться своими услугами онлайн в электронном кабинете водителя. 

Об этом в четверг, 12 ноября, в Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так в электронном кабинете водителя можно: 

  • заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;

  • проверить авто по VIN-коду;

  • оплатить штрафы;

  • верифицировать данные;

  • назначить надлежащего пользователя.

Какие услуги есть в электронном кабинете водителя. Скриншот телеграм-канала МВД

Напомним, в начале октября в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.

Также мы писали о том, что "Дія" анонсировала возможность оформить прописку, не выходя из дома.

Кроме того, сообщалось, что в Украине пенсионные услуги можно получать онлайн и публиковали инструкция для пожилых.

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