Сервисные центры МВД в связи с пандемией предлагают своим посетителям пользоваться своими услугами онлайн в электронном кабинете водителя.

Об этом в четверг, 12 ноября, в Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так в электронном кабинете водителя можно:

заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;





проверить авто по VIN-коду;





оплатить штрафы;





верифицировать данные;





назначить надлежащего пользователя.

Напомним, в начале октября в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.

Также мы писали о том, что "Дія" анонсировала возможность оформить прописку, не выходя из дома.

Кроме того, сообщалось, что в Украине пенсионные услуги можно получать онлайн и публиковали инструкция для пожилых.