МВД из-за пандемии расширяет перечень услуг в электронном кабинете водителя
Сервисные центры МВД в связи с пандемией предлагают своим посетителям пользоваться своими услугами онлайн в электронном кабинете водителя.
Об этом в четверг, 12 ноября, в Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Так в электронном кабинете водителя можно:
- заказать обмен и восстановление водительского удостоверения;
- проверить авто по VIN-коду;
- оплатить штрафы;
- верифицировать данные;
- назначить надлежащего пользователя.
Напомним, в начале октября в приложении "Дія" добавили возможность оплачивать штрафы ПДР и долги.
Также мы писали о том, что "Дія" анонсировала возможность оформить прописку, не выходя из дома.
Кроме того, сообщалось, что в Украине пенсионные услуги можно получать онлайн и публиковали инструкция для пожилых.
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