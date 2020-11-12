Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что информация о том, что она заразилась коронавирусом еще в начале ноября, не соответствует действительности.

Об этом Мендель утром в четверг, 12 ноября, сообщила в Facebook.

"Угадайте, какой самый большой фейк утра? Если будет позитивный - сообщу. Тесты делают регулярно", - написала она.

Напомним, о том, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом, стало известно в понедельник, 9 ноября.

Позже в СМИ появилась информация, что Юлия Мендель подхватила Covid-19 за неделю до Зеленского.

Утром 12 ноября пресс-секретарь президента факт своего заражения опровергла, но подтвердила информацию о госпитализации Владимира Зеленского и Андрея Ермака, заявив, что у них все хорошо.