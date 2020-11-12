После прошедшего вчера, 11 ноября, в Варшаве Марша независимости, организованного движениями националистического толка, более 30 полицейских были ранены, а более 300 радикалов - задержаны.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 12 ноября.

"Вчера было ранено 35 полицейских", - сказал официальный представитель главного коменданта полиции Варшавы Сильвестр Марчак. Он уточнил, что некоторые правоохранители получили серьезные ранения, в частности, глаз и головы.

Марчак добавил, что всего были задержаны более 300 человек. По его словам, 270 из них уже отпустили, и на 260 человек наложили штрафы. Еще 36 митингующих задержали в рамках расследования других уголовных дел.



Марчак уточнил также, что во время акции было изъято более 100 единиц пиротехники и оружие, которое направили на экспертизу. А так же у некоторых митингующих обнаружили наркотики.

Напомним, 30 октября в Варшаве вышли 100 тысяч человек, а по всей стране - около полумиллиона. Демонстрации начинались как акции против закона о запрете абортов, но переросли в мощное антиправительственное движение с массовыми беспорядками и хаосом.

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